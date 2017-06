May büroo: Inglismaal on ligi 600 Grenfelli Toweri fassaadiga sarnast maja

Briti peaministri Theresa May büroo teatas neljapäeval, et Inglismaal on umbes 600 hoonet, mille fassaadikate on sarnane sellele, mida peetakse Londoni tornmaja suurpõlengu kiire leviku üheks võimalikuks põhjuseks.

Inglismaa kohalikud omavalitsused andsid esialgse hinnangu ning võimud püüavad välja selgitada antud probleemi tegelikku ulatust.

Tuleohtlik fassaadikate on hetkel peamine uurimisobjekt, mida peetakse süüdlaseks tule levimisel vähem kui tunniga 24 korrusele. Tule kiire levik oli üllatav päästeametnikele.

May teatas varem, et raporti tulemus, kas tornmaja vastas tuleohutusreeglitele, avaldatakse lähema 48 tunni jooksul.

May: mitmetes tornmajades on tuleohtlikke fassadikatteid

Briti peaminister Theresa May ütles neljapäeval, et mitme teise tornmaja fassaadikattest võetud esialgsest proovist osa on süttimisohtlikud.

May rääkis neljapäeval parlamendis, et proove võetakse fassaadikatetelt Grenfell Toweriga sarnastelt tornmajadelt. Tema sõnul uuritakse alumiiniumühenditega materjale põhjalikult, et selgitada, kas need võisid olla suurpõlengut soodustavad materjalid.

Põhja-Kensingtonis asuvas Grenfell Toweris levis 14. juunil alguse saanud tulekahju vähem kui tunni ajaga 24 korrusele. Tragöödias sai surma või jäi kadunuks vähemalt 79 inimest.

May vabandas ühtlasi kolmapäeval katastroofile kehva reageerimise pärast.

Kensingtoni ja Chelsea linnavolikogu esimees Nicholas Holgate astus katastroofi järel ametist tagasi. Esimestel päevadel valitses põlenguga ja põlengu järel ohvrite ja kannatanute abistamisega seoses kohati kaos, mille eest avaldati võimudele suurt survet võtta vastutus.