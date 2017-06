Prints Harry: ükski kuningliku pere liikmeist ei taha troonile pääseda

Prints Harry sõnul ei taha ükski Suurbritannia kuningliku perekonna liige kuningaks ega kuningannaks saada, kuid kui aeg on käes, tuleb oma kohustust täita.

"Kas keegi kuninglikust perekonnast soovib olla kuningas või kuninganna? Vaevalt küll," vahendas BBC prints Harry sõnu.

Tema sõnul asuvad kuninganna pärijad sellele positsioonile mitte sellepärast, et nad seda tahaksid, vaid seetõttu, et nad peavad.

Prints Harry kiitis oma vanaema, kuninganna Elizabeth II-st, kes on lasknud kuningliku pere noorematel liikmetel asju enda äranägemise järgi teha. Ta rääkis ka enda ja oma venna rollist, nimetades seda monarhia moderniseerimiseks, ehkki see on tema sõnul keeruline.

"Me ei taha maagiat hajutada. Briti avalikkus ja kogu maailm vajavad selliseid institutsioone," usub ta.

Prints Harry rääkis ka oma emast printsess Dianast, kiites, et ema näitas talle tavalist elu. Seetõttu käib ta enda sõnul senini ise poes ja üritab elada tavalist elu. "Isegi kui oleksin kuningas, käiksin ise poes," kinnitas ta.