Läti ajaleht avaldas poliitikute ja oligarhide eravestluste helisalvestised

Nädalaleht Ir avaldas neljapäeval salajased helisalvestised, mis paljastavad kuidas Läti nn oligarhid on riigi poliitikat ja majandust aastaid endi huvides manipuleerinud.

22. juunil avaldatud salvestustel räägivad Ventspilsi linnapea ning Roheliste ja Talurahva Erakonna (ZZS) juhtfiguur Aivars Lembergs, endine transpordiminister ja ärimees Ainārs Šlesers, skandaalse Parex panga kunagine juht Valērijs Kargins ning praegune põllumajandusminister Jānis Dūklavs (ZSS), vahendas Läti ringhäälingu veebileht nädalalehe materjale.

Jutuajamiste sisu on Läti avalikkuses palju vastukaja saanud, sest sealt koorub välja kuivõrd küüniliselt üritavad oligarhid riigi üle kontrolli saavutada.

Näiteks arutati 2010. aastal pikemalt seda, kuidas teha Dūklavsist presidendikandidaat ning tõrjuda tollane peaprokurör Jānis Maizītis ametist.

Kõige plahvatuslikuma sisuga osaks on aga vestlus 2010. aasta oktoobrist, kui Lembergs ja Šlesers arutasid erakonna Koosmeel tollase juhi Jānis Urbanovičsiga kuidas moodustada oma koalitsioon ning tõrjuda seeläbi võimult peaminister Valdis Dombrovskise (Ühtsus) juhitud valitsus. Sellise koostöö tegemist ega võimalikku koalitsiooni moodustamist ei räägitud tookord avalikkuse ees mitte kunagi.

Vestluse raames arutati küllaltki tragikoomiliselt ka seda, keda "panna" peaministriks ja presidendiks ning arutati seetõttu ka võimalike kandidaatide inglise keele oskust.

Ühel hetkel vastab Lembergs ettepanekule, et ta võiks äkki ise peaministriks hakata, mühatusega: "Mina? Kas ma olen idioot või?"

Läti ühiskonnas on erinevatest jutuks olnud poliitilistest mahhinatsioonidest saanud isegi rohkem tähelepanu oligarhide labane kõnepruuk ja suhtumine, et neil on täielik õigus riigis enda huvides kaost külvata ja vahetada inimesi ametikohtadel nagu oma mängunuppe.

Helisalvestiste allikat pole avaldatud, kuid selliste materjalide olemasolu üle on Lätis spekuleeritud aastaid. Ir on Lätis juhtiv ja lugupeetud väljaanne ning neid materjale avaldades on ta salvestiste autentsuse küsimuse sidunud otseselt ka oma mainega.