Vene arvamusküsitlus: Hitlerist oleks ka ilma liitlaste abita jagu saanud

28 protsenti vastanutest aga leiab, et üksinda poleks suudetud võitu saavutada. Üheksa protsenti osalenutest ei osanud sellel teemal kindlat vastust anda, vahendas RIA Novosti uuringut.

Uuringust tuli välja ka see, et 36 protsenti küsitletutest on seisukohal, et Nõukogude Liidu suuri inimkaotusi nn Suures Isamaasõjas põhjustas Natsi-Saksamaa pealetungi ootamatus. 24 protsenti aga leidis, et põhjuseks oli sakslaste parem relvastus.

19.-22. maini korraldatud arvamusküsitlusest võttis osa 1600 inimest 137 asulast.

22. juunil 1941 alustasid Kolmanda Riigi väed Barbarossa plaani kohaselt rõnnakut Nõukogude Liidu vastu ning Venemaal on see kuupäev Suure Isamaasõja alguse mälestus- ja leinapäevaks, mille puhul korraldatakse tseremooniaid ja üritusi.