Trump tahab Mehhiko müüri päiksepaneelidega katta

Iowas toimunud kogunemisel rääkis president, et tal on idee, millest veel keegi pole kuulnud, vahendas BBC.

"Mõtleme millelegi unikaalsele, me räägime lõunapiirist, palju päikest, palju kuumust. Mõtleme sellele, et ehitada müür päikesemüürina, nii et see toodaks energiat ja rahastaks end ise. Ja sellisel viisil peab Mehhiko maksma märksa vähem raha ja see on hea, eks?" sõnas Trump.

Ta lisas, et päikesepaneelid on ka ilusad ning mida kõrgemad need on, seda väärtuslikumad nad on. President kiitis, et tegu on tema enese suurepärase ideega.

Sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) üleskutsele müüri kavand esitada on reageerinud üle 200 ettevõtte. Nende hulgas on ka Las Vegase firma Gleason Partners kavand, mis näeb ette terasest, tsemendist ja päikesepaneelidest koosneva müüri.

Päikesepaneelidega kaetud müüri idee pakkus välja ka üks akadeemikust keskkonnakaitsja mullu Huffington Postis ilmunud artiklis. Samuti kirjutasid sellisest mõttest kaks akadeemikut märtsis Wall Street Journalis ilmunud loos.