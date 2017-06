Qatar Airways omandab osaluse lennufirmas American Airlines

Katari lennufirma Qatar Airways on omandamas kümne protsendi suurust osalust USA lennufirmas American Airlines.

Tehingu hind on vähemalt 800 miljonit dollarit. American Airlines märkis pressiavalduses, et tehingu vastu näitas huvi üles Qatar Airlines ning aktsiate müük ei too endaga kaasa ühetegi muudatust ettevõtte juhtimistasandil ega strateegias.

American Airlinesi aktsia hind kerkis uudise peale ligi viis protsenti 50,9 dollarini.