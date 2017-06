Eesti loodab saada piima-ja mahlajookidele Euroopa Komisjonilt luba need tooted magusamaksust vabastada. Praegu on nii piima-kui mahlajoogid magustatud joogi maksu seaduses sees. Uus maks peaks hakkama kehtima tuleva aasta 1.sest jaanuarist. Rahandusministeeriumist öeldi, et Komisjoni vastus loodetakse saada selle aasta numbri sees. Selgitab rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla