Ardo Riibon on miinijahtija Admiral Cowan uus komandör

"Admiral Cowan on nelja ja poole aasta jooksul kaptenmajor Tanel Leetna juhtimise all Eesti mereväge väga väärikalt esindanud ning olnud alati valmis paindlikult ülesandeid võtma ja neid lahendama," ütles mereväekapten Saska. "Soovin, et meeskond toetaks oma uut komandöri samaväärselt ja et Admiral Cowani paindlikkus ning valmisolek säiliksid."

Vanemleitnant Ardo Riibon teenib mereväes alates 2003. aastast. Ta on olnud komandöri abi miinijahtijatel Ugandi ning Admiral Cowan.

Lisaks on ta teeninud mereväe laevadel Sulev, Vaindlo, Wambola ja Sakala ning olnud operatsioonideohvitser kunagises Balti riikide ühises miinitõrjeüksuses BALTRON. Ta on õppinud Rootsi mereväeakadeemias ja Belgia-Hollandi miinisõjakoolis.