EL-i liidrid kiitsid heaks süvendatud kaitsekoostöö käivitamise

"PESCO on ajalooline samm, mis lubab EL-il liikuda süvendatud kaitsekoostöö poole. Meie eesmärk on olla ambitsioonikas ja kaasav. Kõik liikmesriigid on kutsutud liituma," lausus Tusk pärast Ülemkogu esimest töösessiooni.

Kolme kuu jooksul lepivad liikmesriigid kokku kriteeriumite ja kohustuste nimekirjas koos konkreetsete võimearendusprojektidega, et anda sellele koostööle tõuge, ütles ta.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nimetas enda sõnul 2014. aastal ametisse astudes PESCO-t Lissaboni lepingu magavaks printsessiks. "See printsess on nüüd ärkamas," lausus Juncker ühisel pressikonverentsil Tuskiga.

Tema sõnul kiitsid EL-i valitsusjuhid heaks komisjoni viimaste kuude kaitsealased ettepanekud, mille seas on ka Euroopa Kaitsefondi loomine. "See, mis algas 1954. aastal ja mida vahepealsel ajal ei mainitud, on nüüd teoks saamas."