Lõuna-Eestis käivitus Baltimaade suurim internetiprojekt

Selle tulemusel jõuaks kiire internet ka hajaasutuspiirkondadesse. Algatus on saanud tõuke valitsuse lubadusest toetada maapiirkondade internetiühenduse parandamist 20 miljoni euroga.

MTÜ Eesti Andmesidevõrk juhataja Raivo Tammiksaar ütles, st eesmärk on ühendada Tartumaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Valgamaal vähemalt 90% elanikest ja ettevõtetest valguskaabliinternetiga.

Selleks aga et mastaabiefekt tekiks, tuleb Tammiksaare sõnul inimestel esmalt oma soovist teada anda veebiaadressil internetkoju.ee.

Tammiksaar lisas, et mida rohkem on püsiühenduse soovijaid, seda tõenäolisem on, et kaabel lähematel aastatel majani jõuab ning seda madalamaks kujuneb ka inimeste omaosalus.