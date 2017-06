Tartlased said kuulata Raekoja kellamängu konkursitöid

Tartlased said täna esmakordselt kuulata Raekoja kellamängu originaalpalade konkursi töid, mis on spetsiaalselt raekoja kariljonile kirjutatud.

Välja valitakse kolm võidupala, mis hakkavad Tartu raekoja tornis helisema regulaarselt. Oma loomingut esitasid konkursile nii juba tuntud muusikud kui ka Eesti muusika- ja teatriakadeemia üliõpilased.

"Tööd üllatasid kõik väga meeldivalt. Kellamängu puhul öeldakse, et vähem on parem. Siin on tunda mõningate palade puhul, et on komponeeritud klaveri taga seda, kus ta kõlaks kindlasti väga hästi. Aga kellamängule võib-olla on midagi väga palju," iseloomustas projektijuht Merle Kollom.

Konkursi võitjad tehakse teatavaks Tartu linna päeval, 29. juunil.