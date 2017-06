Ratas: EL-i süvendatud kaitsekoostöö ei tähenda NATO dubleerimist

"Kaitsefond ja PESCO said mõlemad selge heakskiidu. See ei tähenda NATO dubleerimist või teistsuguse NATO vormi loomist, vaid suuremat koostööd Euroopa riikide vahel," lausus Ratas pärast Euroopa Ülemkogu avapäeva ajakirjanikega vesteldes vastuseks rahvusringhäälingu küsimusele.

"Kõik, kes tahavad sellesse panustada, on teretulnud. See tähendab terrorismivastast võitlust ja seda, et me tegutseme palju operatiivsemalt ka näiteks sotsiaalmeedias toimuva suhtes," lausus valitsusjuht ERR-ile.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles varem neljapäeval, et valitsusjuhtide otsus PESCO käivitada on ajalooline samm.

"Meie eesmärk on olla ambitsioonikas ja kaasav. Kõik liikmesriigid on kutsutud liituma," lausus Tusk pärast Ülemkogu esimest töösessiooni pressikonverentsil.

Kolme kuu jooksul lepivad liikmesriigid kokku kriteeriumite ja kohustuste nimekirjas koos konkreetsete võimearendusprojektidega, et anda sellele koostööle tõuge, ütles ta.

Vene-sanktsioonide pikendamist teiste teemadega ei seotud

Vene-vastaste sanktsioonide pikendamisotsust kommenteerides lausus Raatas, et Euroopa Liidu liidrid ei sidunud majandussanktsioonide pikendamist teiste teemadega.

"Pingeid ei olnud, arutelu oli. Kõik ütlesid oma arvamuse välja. Sanktsioonide pikendamise või jätkamise osas ei seatud midagi teisele kaalukausile," ütles Ratas ülemkogu avapäeva järel ajakirjanikega vesteldes vastuseks rahvusringhäälingu küsimusele.

EL-i kehtestatud majandussanktsioonide pikendamisest kuue kuu võrra teatas varem Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk.

"Kokku lepitud. EL pikendab majandussanktsioone Venemaa vastu," säutsus Tusk Twitteris, põhjendades seda Venemaa suutmatusega täita Ukraina konflikti reguleerivat Minski relvarahulepet.

Otsus sanktsioonide pikendamisest saab ametliku kuju juulis ning jõustub 31. juulil.

EL kehtestas Venemaale majandussanktsioonid 2014. aasta suvel pärast Malaisia reisilennuki allatulistamist Ida-Ukraina kohal. EL süüdistab selles Venemaa toetatud Donbassi separatiste.

Brexiti-kõneluste teine etapp võib alata oktoobris

Ratas ütles neljapäeval Euroopa Ülemkogul valitsenud meeleolusid kirjeldades, et Euroopa Liidu ja Suurbritannia tulevasi suhteid hõlmav Brexiti-läbirääkimiste teine etapp võib alata oktoobris.

"Kõik riigid lähtuvad sellest skeemist, milles me oleme kokku leppinud. Esimeses etapis räägime läbi inimeste õiguste ja arve üle, teises tulevad arutusele tulevikuteemad," ütles Ratas Euroopa Ülemkogu avapäeva järel ajakirjanikega vesteldes vastuseks rahvusringhäälingu küsimsele.

"Briti peaminister andis omapoolse ülevaate, mille järel meil koos arutelu ei olnud. Pärast seda andis ülevaate EL-i läbirääkija Barnier," ütles peaminister ERR-ile.

Ratase sõnul oli neljapäeval EL-i valitsusjuhtide seas tunnetus optimistlikum, et teine etapp võiks alguse saada oktoobris, mitte detsembris, nagu varem eeldati.

Peaminister sõnas, et Suurbritannia olukord on pärast üldvalimisi, mille tulemusena Briti peaministri Theresa May konservatiivid kaotasid parlamendienamuse, tugevasti muutunud. "Me kõik saame aru, et sisepoliitiline olukord Ühendkuningriigis võib muutuda."

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni osalemist oma esimesel Ülemkogul iseloomustas peaminister sõnadega, et Macroni seisukohad ühtisid tugevasti teiste liidrite arvamuste ja lõppjäreldustega.