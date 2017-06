Kiili rõhutas kõnes liitlassuhete tähtsust

"Me seisame täna siin, sest see on meie õigus seista, meie õigus kaitsta oma riiki, õigus olla vabad ja õnnelikud," rääkis Kiili.

Tema sõnul on juba homme see paraad ajalugu. "Kuid sellel on meie käekiri, kus puudub valeideoloogia ja pealesunnitud faktid," märkis Kiili.

Ta meenutas, et 98. aastat tagasi Võnnu all tehti ka ajalugu. "Meie oma ajalugu, mis tõi meile vabaduse. See ajalugu on võimaldanud meil jääda iseseisvaks ja vabaks," rääkis Kiili.

Ta rõhuts, et nagu ka Vabadussõjas, ei ole Eesti ka praegu üksi. "Ja ka tulvikus seisavad meie kõrval liitlased," ütles Kiili.

Ühtlasi pöördus Kiili liitlaste poole, kinnitades, et tänab neid ja on neist igaühe üle uhke.

"Meie anname vande seista igal juhul oma iseseisvuse eest. Enam kunagi ei kordu olukod, kus Eesti sõdur peab püss jalal seisma ja vaatama, kuidas võõras võim valgub üle piiride," märkis Kiili, tänades vabatahtlikke riigikiatsjaid.