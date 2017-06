Uurimine: Grenfell Toweri tulekahju sai alguse sügavkülmikust

Uurijad lisasid, et põlenud hoone isolatsioonimaterjalid ja ehitusplaadid ei vastanud tuleohutusnõuetele.

Uurija Fiona McCormack ütles, et ehitusjärelevalveametist tulnud teadetel "ei läbinud fassaadikate ega isolatsioonimaterjalid ohutustesti".

Põhja-Kensingtonis asuvas Grenfell Toweris levis 14. juunil alguse saanud tulekahju vähem kui tunni ajaga 24 korrusele. Tragöödias sai surma või jäi kadunuks vähemalt 79 inimest.

Eelmisel aastal remondi käigus paigaldatud fassaadikatet on juba varem tule kiires levimises süüdistatud.

Politsei kinnitab, et tegemist ei olnud tahtliku süütamisega.

