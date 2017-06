Saaremaa Metsküla jaanituli muutub aastatega üha menukamaks

Metsküla jaanitule korraldaja Arli Toompuu sõnul on üle poole tulnutest kohalike jaoks täiesti võõrad. "Ju siis on äge koht ja kõik tulevad Saaremaale millegipärast. See on siis üks koht, mille pärast on Virtsus pikad järjekorrad."

Kohale tulnud Tiina lausus: "Kui tuled Saaremaale ära, siis unustad kõik oma mured ja probleemid ära ja tuled justkui välismaale puhkama."

Kui veel aastaid tagasi oli Saaremaa jaanitulede märksõnadeks ka koduõlu ja suitsulestad, siis sellist elamust viimastel aastatel paraku enam igal jaanitulel ei kohta. Aga sõnajalaõite otsimine pidavat Saaremaa kadakate vahel ikka jätkuvalt eksootikat pakkuma.