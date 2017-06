Sõõrumaa Rotermann City teenis mullu ligi kaks miljonit eurot üüritulu

Tallinna valimiskarussellile pürgiva Sõõrumaa ettevõtte käive kasvas aastaga veidi üle ühe protsendi, selgub Rotermann City kasumiaruandest.

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud üüritulu moodustas ligi 1,9 miljonit eurot. Võrreldes aasta varasemaga jäi kinnisvara üürimisest ja parklakohtade rendist saadud tulu samale tasemele.

Rotermann City ligi 2,1 miljoni eurone kasum sisaldab ka kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse 1,1 miljonit eurot.

"Kuna netopalga kasv on aeglustunud, piirab see tagajärjena ka tarbimist, kuid sellegipoolest kasvasid eluasemeinvesteeringud mõõdukalt," kirjutas Sõõrumaa firma tegevusaruandes.

"Üldiselt on kinnisvaraturg püsinud stabiilsena ja hinnatrend on olnud mõõdukas kasvutempos. Ka laenutingimused on püsinud soodsad, mida on toetanud omakorda soodne Euribori määr -0,1 protsenti," märkis ta.

Kaubanduspindade nõudlus on Sõõrumaa hinnangul suurem kaubanduskeskustes ja väiksem kaubandustänavatel ehk büroopindade turul on Tallinna kesklinnas enam nõutud aga A-klassi bürood, mille pakkumine on hakanud mõnevõrra juba nõudlust ületama.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt on tänavu oodata kuni 2,7-protsendilist tarbijahindade kasvu.

Rotermann City üürib Tallinna kesklinnas asuvas Rotermanni kvartalis kaubandus-, teenindus- ja A- klassi bürooruume. Kokku opereerib ettevõte kuues hoones 9900-ruutmeetrisel pinnal.

Aruandeperioodil olid ettevõttele kuuluvad kinnisvarainvesteeringud edukalt välja üüritud. Kuigi aasta keskmine vakantsus moodustas üürnike vahetuse tõttu kaks protsenti, puudusid aruandeperioodi lõpul vabad üüripinnad.