Senati komitee alustas juurdlust ka Obama-aegse justiitsministri suhtes

Lynchile saadetud kirjas avaldab komitee soovi, et eksminister selgitaks oma seoseid FBI uurimisega, sealhulgas seda, kas ta on kunagi kinnitanud Clintonile lähedal seisvatele isikutele, et nn e-kirjade juurdlus "ei uuri teemat liiga süvitsi", vahendas Washington Times.

FBI endine juht James Comey ütles juuni alguses senatis toimunud kuulamisel, mis puudutas eelkõige Venemaa sekkumise temaatikat ning tema vallandamise asjaolusid, muuhulgas ka seda, et justiitsminister Lynch üritas mõjutada, kuidas ta avalikkuse ees Clintoni e-kirju puudutavast juurdlusest räägib. Comey vihjas ka muudele asjaoludele, millest ta avalikult rääkida ei saa, ning tunnistas, et ta hakkas tookord muretsema selle pärast, kas Lynch on võimeline Clintoni teemal erapooletuid otsuseid vastu võtma.

Comey sõnul oli see ka põhjus, miks ta eelmise aasta sügisel eiras justiitsministeeriumi senist tava ning avalikustas mõningaid detaile Clintoni e-kirjade juurdluse kohta.

Teade Lynchi juurdluse alustamisest tuleb ajal, mil senati õiguskomitee juba uurib seda, millistel asjaoludel Comey president Donald Trumpi poolt vallandati.

Komitee esimees, vabariiklane Charles E. Grassley rõhutas, et Lynchi suhtes alustatud uurimine on parteideülene. Komitee poolt Lynchile saadetud kirjale on alla kirjutanud juhtiv demokraadist senaator Dianne Feinstein, vabariiklane Lindsey Graham ja demokraat Sheldon Whitehouse.