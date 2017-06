Lõuna-Eesti on aasta-aastasse muutunud nii välis- kui ka siseturistide seas järjest populaarsemaks, mis tähendab, et külastuste arv näitab piirkonnas stabiilset kasvutrendi. See on omakorda julgustanud ettevõtjaid avama kohvikuid keskustest eemal, väikestes külades, mis julgustab ka turiste sõitma linnadest kaugemale. Mirjam Nutov