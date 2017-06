"Aktuaalse kaamera" kokkuvõte pühadeaja krimi- ja päästekroonikast

Politsei tabas pühade ajal autoroolist ligi poolsada joobes juhti, jaanilõkete äärest viidi ära ja anti vanematele 16 purjus alaealist ning paaril korral välkusid ka noad. Päästjatel tuli ligi poolsada korda käia lahutamas jaanilõkete pärast tülli pööranud naabreid ning kustutada ka paar tõsisemat elumaja põlengut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jaanipäeva ennelõunal, minut pärast kella 11 tuli kardetud teade, et pühad ei möödunud hukkunuteta. Viljandimaal, Holstre külas läks ATV-ga ümber ja jäi selle alla 16-aastane noormees. Kiirabi tema elu kahjuks päästa ei suutnud.

Hetkel on teada, et noormees ei olnud end maastikusõidukis nõutavate turvarihmadega kinnitanud, tal puudus kiiver ja ka juhtimisõigus.

Politsei käis üle Eesti kontrollimas kokku 90 jaaniüritust ja taas kord tegid muret joobes alaealised.

"Me pidasime kinni kokku 16 alaealist, kes siis olid alkoholi tarvitanud. Tänaseks on nad kõik vanematele üle antud. Siinkohal mul ongi palve lapsevanematele - olge head, tundke huvi, kellega teie lapsed pidutsevad, mis nende plaanid on, kus nad oma pühasid jätkavad. Ei ole raske teha lapsele paar kõnet, küsida kuidas tal läheb, kas temaga on kõik korras ja kas või jutust siis aru saada, mis olekus laps on," rääkis Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder.

Roolijoodikuid lisandus intervjuu ajal nagu seeni pärast vihma, mistõttu tuli täpse numbri välja ütlemisest loobuda. Fakt, et pärast pidu ikka promilliga rooli istutakse, on kahtlemata kurvaks tegev, kuid paraku mitte üllatav.

"Ka see nädalavahetus oli selline, kus pidime mitmeid roolijoodikuid roolist kõrvaldama. Mõni neist tegi liiklusõnnetuse, mõni peale seda, kui toimus kontakt politseinikuga, hakkasid politseinikele vastu," nentis Põder.

Kaks oma võimeid roolikõlbulikuks saamisel üle hinnanut saadi kätte näiteks kell kaks päeval.

"Hetkel oleme Raasiku ja Kostivere vahel ja kinni sai peetud kaks väikse joobega juhti, kes väitsid, et hilja õhtul pidutsesid ja ei kontrollinud oma joovet. Oli peatatud, kuna paistsid silma rikkumistega, ühel ei põlenud üks tuli ja teine vingerdas tee peal," selgitas Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Ilja Sdobnov.

Tööd jätkus tavapäraselt ka päästjatel. Möödunud jaanidega võrreldes oli väljakutseid paarikümne võrra rohkem.

"Kokku oli sündmusi 156, millest 48 olid seotud lõketega, veeõnnetusi ei juhtunud meile teadaolevalt ja olid ka mõned eluhoone tulekahjud," lausus päästeameti operatiivjuht Rasmus Laar.

Uusima ning üsna halva trendina tuli nende pühade ajal lisaks politseile tülisid lahendada ka päästjatel. Enamasti süüdistasid naabrid üksteist vales suunas leviva lõkkesuitsu pärast ning sooviti, et kohale sõitnud päästjad just naabri lõkke kustutaks. 48-st lõkkekutsest oli see paraku valdav väljakutsete põhjus.

"Lõkked olid kõik nõuetekohased, kustutusvahendid juures ja lõkked kõik piiratud, nii et mindi lihtsalt naabritevahelist tüli klaarima," sõnas operatiivjuht Laar.

Politsei poole pealt registreeriti kümme lähisuhtevägivalla juhtumit, Pärnu ja Järvamaal lasti tüli lahendamiseks käiku ka noad.

Tööd jaaniööl jagus ka demineerijatele, muuhulgas tuli kahtlaste kottide kontrollimiseks sulgeda liikluseks ka Tallinna reisisadama lähedal asuv Ahtri tänav.