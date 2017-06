India kontsern tahab saada Eesti vähiuuringute arenduskeskuse päästjaks

Keskus sattus raskustesse paar aastat tagasi, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) lõpetas selle rahastamise ning koostööpartneritelt ei saadud võlgu tagasi. India investor lubab ettevõttesse investeerida ning kujundada sellest toimiva teaduskeskuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskusel on ligi poole miljoni euro suurune võlg ning aktsionärid, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikool ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaalusid pankroti väljakuulutamist. Aktsionärid on veel üks Vene ja üks USA ettevõte.

India kontsern ostis endale tehnikaülikoolile kuulunud aktsiad.

"Üritame järk-järgult veenda kõiki aktsionäre ja loodetavasti on nad nõus loovutama Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse meile. Siis me investeerime hulga raha, et keskus päästa ning arendada sellest välja toimiv teadusarenduskeskus," selgitas Bravo Pharma Grupi omanik Rakesh Pandey.

Bravo Pharma plaan on nõuda sisse raha, mida teised ettevõtted arenduskeskusele võlgnevad. Bravo Pharma huvi Vähi TAK-i vastu tuleneb kontserni plaanist ehitada Eestisse ravimitehas Aasia turu varustamiseks. Tehase toetuseks on aga tarvis ka teaduskeskust.

"Bravo vajab teaduskeskust Euroopas. Sellel ettevõttel on kümne aasta pikkune kogemus. Paljud inimesed on panustanud sellesse oma aega, raha ja teadmisi," nentis Pandey.

Vähi TAK-i endine juht Riin Ehin kinnitas, et teaduskeskusel on tööjärg ees. Euroopa maksavähi uuringuprojekt HEPAMUT peab tooma selgust sellesse, kuivõrd Põhja- ja Lõuna-Euroopas erinevatel põhjustel tekkiv maksavähk vajab põhjustest lähtuvalt erinevat ravi ja diagnostikat.

"See projekt uurib, kas maksavähi diagnostika ja ravi peaks sõltuma sellest, mille põhjusel see maksavähk tekkis. See projekt on meil võidetud ja ootab allkirjastamist Eesti Teadusagentuuris. Nii et ma loodan, et me lähiajal saame selle projektiga alustada," lausus Ehin.

Vähi TAK loodi viis aastat tagasi ja see koondas aastate jooksul vähiuuringutes kogutud teadmisi ja seda valdkonda uurivaid teadlasi.