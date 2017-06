Londonis tuli inimestel ohtlikest tornmajadest üleöö lahkuda

83 inimest keeldus kodudest lahkumast. Evakueeritud on paigutatud hotellidesse ja ajutistesse elupaikadesse. Kontrolli põhjuseks on möödunud nädalal Grenfell Toweri tornelamus toimunud tulekahju, milles hukkus vähemalt 79 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Elanikud evakueeriti ajaks, mil tornmajadelt kõrvaldatakse samasugune välisseina kate, nagu oli põlenud Grenfell Toweril.

Elanikud peavad seega olema kodust eemal kaks kuni kolm nädalat.

Paljud inimesed aga pahandasid evakuatsiooni korralduse üle, sest nende hinnangul käsutati elanikud kodudest minema läbimõtlematult ning hoolimatult.

"Ma olen nagu täiega närvis, miks hotelle ei otsitud enne, kui kõik evakueeriti? Ma olen pidanud siin eile õhtul kella üheksast toolis istuma. Ma olen 72 aastat vana ja emfüseemiga. Nüüd öeldakse mulle, et nad ei saa mind ära paigutada, sest mul on koer. Mis ma nende arust oma koeraga tegema pean, magama panema või?" kurjustas üks Camdeni linnaosa elanik.

"Ma ütlen teile, et kohalik omavalitsus ei teinud seda otsust kergelt, nad mõtlesid sellest kaua ja pingsalt ja nad otsustasid, et elanike turvalisus polnud tagatud, mistõttu me otsustasime inimesed üleöö evakueerida," põhjendas Tööpartei parlamendisaadik Tulip Siddiq.

Ohvriterohke Grenfell Toweri põlengu põhjuseks olevat olnud rikkis sügavkülmik. Sellest vallandunud kahjutuli aga levis tornmaja fassaadi kaudu ülikiiresti kogu hoonele.

Tagantjärele selgus, et ei maja isolatsioon ega välisseinakate läbinud tuleohutusteste.

Praeguseks on selgunud, et kogu Ühendkuningriigis on 27 samasugust tornmaja, peale Londoni veel ka Manchesteris ja Plymouthis.