Heitlik kevad annab tunda ka Eesti maasikakasvatajate juures

Heitlik ja kuiv kevad on oma jälje jätnud ka Eesti maasikakasvatajatele ning avamaal on valmis saanud alles esimesed marjad. Nii nagu puhkuseigatsuses inimesed, ootavad ka marjad valmimiseks sooja ilma koos rohke päikesega.

Saue vallas asuval Raja talul on maasikate kasvatamiskogemust pea 30 aastat, aga nii imelikku kevadet nad hästi ei mäletagi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nii hilja, kui see aasta, me pole kunagi korjamist alustanud. Esimeste loorialuste maasikate korjamine oli 19. juunil, see on väga hilja, möödunud aastal hakkasime näiteks 4.juunil," selgitas Raja talu maasikakasvataja Lõive Tärn.

Aga piisab ühest korralikult soojalainest ja maasikaid hakkab tulema suisa robinal. Inimesed on kodumaist maasikat pikalt oodanud ning kliente ei peleta eemale ka turul müüdava Poola kaubaga võrreldes poole kallim hind - kuus eurot kilogrammi eest. Nii et ostjaid jagub.

Nagu iga põllumees, peab ka maasikakasvataja korraliku saagi saamiseks kõvasti vaeva nägema.

Raja talus on näiteks põllule paigaldatud spetsiaalsed kastmissüsteemid, ka sordivalik käib kõhutunde ja katse-eksituse meetodi abil, sest klient ostab maasikaid eelkõige silmadega. Suurem osa saagist müüakse maha koduses müügipunktis.

"Läheb ka turgudele laiali ja poodidesse, ka Soome läheb suures laaris. Kõik sõltub kogusest, marja suurusest ja kvaliteedist, väiksemat marja soomlane ei taha ja kaubandus ka ei taha, tahavad ikka suurt marja, selleks tulebki leida suuri marjasorte," rääkis Tärn.

Sordiaretus on jõudnud nii kaugele, et maasikahooaeg lõpeb alles taasiseseisvumispäeva paiku augustis.