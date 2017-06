Lõuna-Eestis on asutud kohvikuid avama ka suurtest keskustest eemal

Lõuna-Eesti on muutunud nii välis- kui ka siseturistide seas järjest populaarsemaks. See omakorda on aga julgustanud ettevõtjaid avama kohvikuid keskustest eemal, ka väikestes külades.

Võrumaal asuvasse pea 100 elanikuga Sulbi külla teelolija juba niisama ära ei eksi. Ometi on Tartust Antsla suunal teel olevad inimesed otsustanud seal peatuse teha, kuna nelja nädala eest avati seal Sulbi kohvik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohviku peremeest Indrek Noorsalu kaugus keskusest aga ei heiduta. Tema sõnul on kohviku tegemine tillukeses külas huvitav väljakutse, eriti et ka turistid otsivad aina uusi elamusi.

"Turistid otsivad linnast väljas sellist mõnusat, hubast kohta, kus saaks aega veeta, saaks ampsu teha, natuke juua, sellist uut ja huvitavat," märkis ta.

Sulbi kohvik pole aga ainuke metsade vahele kerkinud koht.

Näiteks Roosiku küla on tundmatu isegi paljude Võrumaa inimeste jaoks, ometi on aga just sinna, endisesse Lepistu koolimajja tehtud tipptasemel vegan-kohvik.

"Me teeme tuttavatele-sõpradele süüa, nad käivad meie juures söömas, paljudele meeldib see, mis me teeme, ja siis me mõtlesime, et teeme seda laiemalt, et inimene tänavalt saab ka sisse tulla," selgitas kohviku Roosiku Südames eestvedaja Aivo Alev.

Alev rõhutas, et tillukeses kohas kohvikut avades ei saa niivõrd lähtuda ratsionaalsest äriplaanist kui kõhutundest ja oma seesmisest põlemisest pakkuda külastajatele tõelist "wow-elamust".

"Põhiline küsimus on praegu ka nendel inimestel, kes tulevad meile leti taha ja küsivad, et aga kes teil siin käivad, siis me ütleme, et aga, noh, teie olete siin ju," lausus ta.

Seda aga, et suveks avatud maakohvik ei pruugi jääda ühekordseks ettevõtmiseks, tõestab Põlvamaal vanal postiteel, Ihamaru külas tegutsev Pizza Olive, kus tänavu on käsil viies hooaeg.

"Meid toidab palju ikkagi see maanteemuuseum, mis meile põhikliendi toob, et ega me oleme mitte kuskil selles mõttes. Aga kui sellest tööst, siis see kasvas hobist välja, et kui inimesele ikka asi meeldib, siis tuleb asi ära, ma arvan," ütles Pizza Olive üks omanikke Ivo Rootslane.