Saaremaal jäi linnupesa tõttu jaanilõke süütamata

Arvatavasti on pesas juba pojadki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalikud otsustasid, et linnupere õnne rikkuma ei hakata ning jaanituli pannakse otsa hoopis uuele ja veidi väiksemale lõkkele.

"Kevadtalgute ajal ladusime juba lõkke ülesse, aga kuna see oli juba mai alguses, siis selgus juuni alguses, et meie lõke on elaniku saanud, et väike punarind on oma pesa sinna sisse teinud. Mõtlesime ja kaalusime, et mis me teeme ja kuidas me selle olukorra lahendame ja hetkel tundus kõige parem, et teeme täna väikese lõkke. Praegune plaan on selline, et äkki suve lõppu tähistame sellega, et paneme suure lõkke põlema," rääkis Võhma külaseltsi esimees Laila Harjus.