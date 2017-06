ERR Brüsselis: toidufestivali raames said võimaluse ka põgenikest kokad

Racines on restoran Brüsseli boheemlaslikus linnaosas, mis segab maitseid Põhja- ja Lõuna-Itaaliast. Aga seekord olid neil maitsed ka Iraagist, sest köögis oli Ahmed Alkarkoshi.

Alkarkoshi on köögis kasvanud. Bagdadis asunud pererestoranis askeldas ta juba 8-aastaselt.

"Meie restoranis oli kohti 120 inimesele," meenutas ta ja lisas, et kõik lõppes, kui seal leidis aset plahvatus.

Racines'i menüüs olid seekord Iraagi vürtsidega kala ja riis.

"Vürtsid on tõeliselt muljetavaldavad. Otsustasime koos, mida ja kuidas teha. Selline menüü on väga huvitav. Täiuslik kombinatsioon Vahemere ja Araabia toidust," nentis restorani Racines kokk Ugo Federico.

Tänu ÜRO põgenikeagentuurile sai sel nädalal Brüsseli restoranides lisaks Ahmedile oma oskusi näidata veel seitse endist kokka, kelle päevad mööduvad muidu põgenikelaagris.

"Neil on vaja rohkemat kui põgenikustaatust. Selleks, et nad saaksid oma elu alustada ja integreeruda, on neil vaja töötada. Kui me viime nad kokku restoranide ja kohalike kokkadega, siis loodame, et see aitab seda protsessi kiirendada," selgitas ÜRO põgenikeagentuuri pressiesindaja Vanessa Saenen.

Küsimusele, kas näiteks Ahmed võiks tema restoranis ka edaspidi tööd leida, vastas kokk Federico järgnevalt: "Praegu on see ühekordne, aga korraldame temaga kindlasti midagi veel. Me oleme väga rahul, ta on lahe tüüp."

Brüsseli vanalinna baaris Chez Richard tegi aga kokteile baarmen Elias Edlbi Süüriast.

"Ma elasin Aleppos, Süürias. Lõpetasin hotellijuhtimise eriala. Töötasin hotellides, kohvikutes ja restoranides. Kaks kuud tagasi kolisin Belgiasse. Siin ei ole lihtne tööd leida, sest ma ei räägi prantsuse keelt. Kohtusin täna paljude inimestega ja see mõjub mulle hästi. Ma tean nüüd, mis belglastele juua meeldib, mis on siin kõige populaarsemad kokteilid. Sest see oli esimene kord, kui sain Belgias baaris töötada. See oli hämmastav!" rääkis süürlane väga heas inglise keeles.