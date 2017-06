Iraagi armee päästis Mosuli vanalinnast sadu inimesi

Linnalahinguteks koolitatud eriüksuslased avasid sõjaväe helikopterite tule abil tsiviilelanikele mitmeid põgenemisteid, vahendas Yle.

Sündmuskohal viibinud Reutersi ajakirjaniku sõnul oli tsiviilelanike seas nii haavatud kui ka nälginud inimesi.

Esialgsetel andmetel õnnestus ainuüksi 20 minuti jooksul põgeneda 100 tsiviilelanikul, kes liikusid seejärel valitsusväe poolt rajatud turvatsooni.

Valitsusvägede piiramisrõngas olevas Mosuli vanalinnas on endiselt umbes 100 000 tsiviilelanikku, kellest hinnanguliselt pool on lapsed. Tsiviilelanikel napib nii vett, toitu kui ka ravimeid.

Olukorra teeb USA koalitsiooni poolt toetatud valitsusvägede jaoks keeruliseks see, et terrorirühmitus ISIS kasutab tsiviilelanikke inimkilbina ning äärmuslased on hukanud sadu põgeneda üritanud inimesi.

Valitsusväed alustasid Mosuli tagasivallutamise operatsiooni mullu oktoobris koos USA juhitava rahvusvahelise koalitsiooniga.

ISIS-e Iraagi tiiva kõige tähtsamaks kantsiks oleva Mosuli idaosa õnnestus valitsusvägedel tagasi vallutada juba jaanuaris.

Mosul on Iraagi suuruselt teine linn, kus ISIS-e juht Abu Bakr al-Baghdadi kuulutas 2014. aastal välja "kalifaadi".

Enne ISIS-e rünnakut 2014. aasta suvel elas linnas kuni poolteist miljonit inimest. Väidetavalt lahkus siis Mosulist vähemalt 190 000 elanikku ning inimesi on pärast seda Mosulist regulaarselt põgenenud, eriti palju inimesi hakkas linnast lahkuma pärast seda, kui valitsusväed tagasivallutamiseks pealetungi alustasid ning lahingutegevus elamurajoonidesse jõudis.