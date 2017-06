Samost: eesistumisega on Eesti avalikkuse jaoks kõvasti üle pingutatud

"Minu meelest on eesistumisega Eesti avalikkuse jaoks kõvasti üle pingutatud. Kui see formaat tõesti vajalik on /.../ teeme selle siis ära, teeme eestlasliku korrektsuse ja kohusetundlikkusega. Aga kas seda on mõtet kujutada kui Eestile üleeuroopalist kuulsust ja sisemist uhkust toovat pidupäeva, selles ma väga kindel ei ole," lausus Samost.

Ta lisas, et näiteks soomlased, kes on eesistujad paari aasta pärast, teevad seda palju tagasihoidlikumalt.

Ka Eesti on Samosti hinnangul juba piisavalt vana ja väärikas, nii et poleks vajadust hakata midagi tõestama.

Kaassaatejuht Hans H. Luik leidis, et kui eesistumine juba pool aastat plaanitust ettepoole nihkus, oleks pidanud kasutama läbirääkimisvõimet, et üritada seda pikemalt teha.

"Meie EV 100 pidustused ei lange eesistumisele, mis meil olid kõik sinna planeeritud, suur kontsert Brüsselis ja nii edasi," tõi ta välja. "Oleksime saanud eesistuda kaks korda kuus kuud".

Samost märkis, et sel juhul oleks ka eesistumise maksumus olnud kaks korda 72 miljonit eurot. Luige sõnul oleks selle eest aga ka kõvasti tähelepanu saanud.

"Nüüd peavad nad enne, kui meie nimed on eurooplastele selgeks saanud, siit juba lahkuma," tõdes Luik.

Ta lisas, et riigiametnikele on tegu taasiseseisvusaja suurima projektiga.

