Mõttekoda: Venemaa inforünnakutele tuleb jõulisemalt vastu seista

Internetilehel Euroopa Liit desinformatsiooni vastu on viimased sissekanded tehtud sellel nädalal. Näiteks juhitakse siin tähelepanu valeteatele nagu oleks Leetu kukkunud tuumapomm. Venemaalt lähtuva valeinfo vastu võitlevasse East StratCom-i töörühma tuleks panna oluliselt rohkem ressurssi leiab Venemaa mõjutustegevust analüüsinud Mariita Mattiisen, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad teevad head tööd, nagu ka Läti strateegilise kommunikatsiooni keskus ja nüüd loodi Soome hübriidohtude vastane keskus. Aga neid peaks olema minu hinnangul kõvasti rohkem," ütles Eesti NATO ühingu projektijuht Mariita Mattiisen.

Sel nädalal aset leidnud arutelul räägiti Venemaa mõjust Balti riikides ja üha olulisemaks teemaks tõusvatest infolahingutest.

Euroopa Parlamendi liige Roberts Zile arvates on tegu olulise ohuga. "Ma arvan, et see on kõige olulisem oht hetkel, mäng informatsiooniga, mäng küberrünnakutega, mäng internetitrollidega, mäng kõigega, millega on võimalik inimesi Euroopa Liidus segadusse ajada," sõnas Zile.

Leedu Euroopa Liidu esinduse juht Jovita Neliupšiene ootab Euroopa Liidult samme valeinfo vastu.

"Euroopa Liit peaks astuma samme valeinfo suhtes. Ma arvan, et audiovisuaalsete teenuste direktiiv on väga oluline, et meil oleks vahend, mis võimaldaks algatada rikkumismenetlus ja küsida küsimusi meediaallikate kohta, mis levitavad valesid ja viha," ütles ta.

Arutelu korraldas Euroopa Parlamendi euroskeptilise Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni mõttekoda.