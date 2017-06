Duumasaadik üritab keelata Nikolai Teisest rääkivat filmi

Juba pool aastat tagasi sattus alles töös olev film vene troonipärija, tulevase keisri Nikolai Teise ja balleriin Matilda Kšesinskaja armusuhetest prokuratuuri ja uurimiskomitee huviorbiiti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Duumasaadik Natalja Poklonskaja, endine Kimmi prokurör, on veendunud, et film solvab usulisi tundeid. On ju Nikolai Teine Vene õigeusukiriku poolt kanoniseeritud kui pühak oma märtrisurma pärast. Ja kas pühakul võib olla intriig balleriinaga? "Aktuaalsele kaameral" ei õnnestunud Natalja Poklonskajalt kommentaarie saada, kuid ajakirjanduses ja oma blogis on ta öelnud järgmist.

"Pole mõtet seletada filmi autoritele, miks ei tohi irvitada kristlike pühakute üle, solvata nimesid, mida õigeusklikud austavad. Filmi autorid teevad seda teadlikult ja mitte tasuta," ütles Poklonskaja.

Kaitsmaks oma tööd duumasadiku, prokuratuuri ja uurimiskomitee eest, pöördusid filmi autorid ekspertide poole - las targad inimesed otsustavad, kas film on usulisi tundeid solvav või mitte.

"Eksperdid ütlesid, et film ei sisalda sündsusetuid tegusid, žeste või sõnu, mis oleks pööratud vaatajatele või filmi kangelastele, näiteks Nikolai Teisele. Persoonide "Nikolai" ja "Matilda" romantilise kohtumise episood sisaldab erootilisi elemente, aga ei sisalda pornograafiat.

Film ei solva mitte mingeid tundeid, ei diskrimineeri kedagi, ei propageeri pornograafiat, vägivalda, julmust ja ei satu mitte ühegi kriminaalkoodeksi paragrahvi alla," rääkis advokaat Konstantsin Dobrõnin.

Paradoks on aga selles, et duumasaadik Poklonskaja ei taha filmi isegi mitte näha, kuigi talle saadeti mitu kutset.

"Ma kutsun lugupeetud saadikut üles looma oma kujutlust filmist - nii nagu seda tegid mõned inimesed. Neist said filmi truud fännid - selle sõna heas tähenduses," lausus "Karo prokat" kompanii direktor Aleksei Rjazantsev.

Saadik aga ei taha jumalavallatut filmi vaadata, öeldes, et nii-nimetatud kinnisel seansil filmi vaadanud usklikke ei lasta õigeusu kloostrites ja kirikutes kuus kuud armulauale, sest Kirik tunnistas selle filmi Pühale Vaimu teotamiseks.

Film ise on praegu juba lõppfaasis. "Kinnitame veelkord, et oktoobris toimub esilinastus Maria teatris Peterburis. Siis tuleb teine linastus Moskvas ja 26. oktoobril, nagu treileris on kirjutatud, läheb film levisse. Ja ma loodan, et seda näidatakse paljudes kinodes," ütles filmi režissöör Aleksei Utšitel.