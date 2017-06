Itaalia valitsus kulutab kahe panga päästmiseks 17 miljardit

"Mobiliseeritud ressursside kogusumma võib ulatuda maksimaalset 17 miljardi euroni, aga vahetu kulu riigile küündib pisut üle viie miljardi," ütles rahandusminiser Pier Carlo Padoan.

Rahandusministri sõnul on Itaalia riigi abi kahele pangale "täielikus kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega".

Euroopa keskpank (ECB) teatas sel nädalal, et Veneto Banca ja Banca Popolare di Vicenza on läbi kukkumas või sellele liginemas. Seejärel on kahe panga suhtes alustatud maksejõuetuse protseduure.

Peaminister Paolo Gentiloni sõnul on pangad raskustes, sest neil pole tagasi makstud suures mahus laene. Valitsusjuhi sõnul võtab Itaalia pank Intesa Sanpaolo üle kahe panga "head" varad.

Padoan kinnitas, et raskustes pangad toimivad esmaspäeval tavapäraselt.