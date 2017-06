Esmaspäeval on vihmane ja tuuline ilm

Esmaspäeval on ilm valdavalt pilvine ja vihmane, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Ka tuul hakkab puhuma üsna tugevalt.

Hommikul on ilm valdavalt pilves ja sajab hoovihma. Tuul puhub edelast ja lõunast ja on rannikul tugev. Sooja on hommikul 13 kuni 15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma, pärastlõunal sajuhood harvenevad. Puhub edelatuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13 kuni 18 kraadi.

Õhtul on vahelduva pilvisuse kuid ikkagi vihmahoogudega ilm. Puhub edelatuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb õhtul 13 ja 16 kraadi vahele.