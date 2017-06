Trump ja demokraadid sarjasid Obama reaktsiooni Venemaa sekkumisele

Kriitikaga nõustusid ka mõned demokraatidest seadusandjad, kellest üks nimetas Obama suhtumist tõsiseks veaks.

Mitmetes nädalavahetuse Twitteri-postitustes ja eelsalvestatud telepöördumises lausus Trump, et tema eelkäija ei võtnud midagi ette, kui Luure Keskagentuur teda augustis hoiatas, et Vene president Vladimir Putin andis isiklikult korralduse operatsiooniks, mille eesmärgiks oli aidata Trumpil võita novembris peetud valimistel demokraat Hillary Clintonit.

"Kui Obama administratsiooni teavitati enne 2016. aasta valimisi, et Venemaa sekkub, miks midagi ette ei võetud?" küsis Trump ühes säutsus.

Presidendi abi Kellyanne Conway oli veelgi otsekohesem.

"Obama administratsioon vastutab selle eest, et augustist kuni jaanuarini ei võetud midagi ette teadmisega, et Venemaa sekkub meie valimistesse. Nad ei teinud midagi. Nad on vastutavad," ütles ta pühapäeval uudistekanalile ABC.

Mõned demokraadid nägid Trumpi kriitikas Obama otsustamatuse suhtes irooniat, kuid vähemalt üks mõjukas demokraat ühines ekspresidendi sarjamisega.

Esindajatekoja luurekomiteesse kuuluva Adam Schiffi sõnul näeb tema asja nii, et Obama administratsioon oli mures, et teda arvatakse püüdvat kaalukaussi Clintoni kasuks kallutada.

Ent ta jätkas: "Ameerika inimesed pidanuks teadma. Ma ei usu, et piisas, kui neile sellest pärast valimisi teada anti ... administratsioon oleks pidanud tegutsema varem Venemaa heidutamiseks ja karistamiseks ning see oli väga suur viga."

Samasugust pettumust väljendas veel üks demokraat, senati luurekomiteesse kuuluv Ron Wyden.

"Mulle teeb muret see uus informatsioon, et Obama administratsioon ei teinud rohkemat," ütles Wyden CNN-ile. Seesugused asjad ületavad poliitika piiri, lisas ta.

Washington Post kirjutas Obama reaktsioonile viidates, et seoses kindlusega Clintoni võidus ning kartuse tõttu, et Obamas nähakse valimistesse sekkujat, piirdus administratsioon Moskva hoiatamisega, kuid jättis vastumeetmed hilisemaks. Alles pärast Trumpi üllatusena tulnud võitu väljendasid mõned Obama administratsiooni ametnikud kahetsust jõulisema tegutsemise puudumise pärast.

Just out: The Obama Administration knew far in advance of November 8th about election meddling by Russia. Did nothing about it. WHY?