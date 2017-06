Ungari välisminister kritiseeris Euroopa Komisjoni rändekriisi eest

"Selle asemel, et probleem lahendada, valib Euroopa Komisjon Kesk-Euroopa riigid Ungari, Tšehhi ja Poola ning šantažeerib neid, ähvardades karistusega," ütles Szijjártó Valgevene telekanalis Belarus-1 pühapäeval eetrisse antud usutluses.

"Miks nad ei tegele reaalsete küsimustega? Selle asemel korraldavad nad väljakutsetest ja ohtudest avalikult rääkivate riikide näidiskaristamise," vahendas Interfax tema sõnu telejaamale.

Ministri sõnul suhtub EL migrantide probleemi silmakirjalikult.

"Me lubasime 1,5 miljonil illegaalsel immigrandil igasuguse kontrolli ja reguleerimiseta Euroopa territooriumile pääseda: keegi kedagi ei kontrollinud, me ei tea, kes need inimesed on, miks nad tulid, millised plaanid neil on. Ilmselge, et see on tohutu risk," sõnas Szijjártó.

"Me juba näeme, et Euroopa on silmitsi kõige tõsisema terrorilainega just praegu: terroriaktid leiavad aset pea iga kuu, see on lihtsalt hullumeelsus," rääkis ta.