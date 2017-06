Édouard Philippe: arendame Eestiga suhteid strateegilises valdkonnas

Prantsuse peaminister Édouard Philippe rääkis usutluses Eesti Päevalehele, et ta näeb eriti suurt potentsiaali Eestiga majandussuhete arendamises mitmes strateegilises valdkonnas, nagu digimajandus, taastuv energia, transporditaristu ja sõjalised hanked.

"Visiidi esmane eesmärk on endastki mõista seotud Eesti peatse eesistumisega Euroopa Liidu nõukogus. Prantsusmaa president võõrustas 16. juunil Eesti peaministrit Jüri Ratast. Soovisime neid kontakte süvendada, sest Eesti peab eesistujana tegelema mitme Prantsusmaa jaoks olulise küsimusega. Pean siinkohal silmas selliseid teemasid nagu piiride julgeolek, varjupaigaküsimused ja terrorismivastane võitlus. Oluline on ka töölähetuse küsimus," ütles Philippe.

Tema sõnul jõudis Prantsusmaa ja Eesti kaubavahetuse maht eelmisel aastal 550 miljoni euroni. "Praegu tegutseb Eestis umbes 40 Prantsuse ettevõtet. See on küll hea, aga ei vasta meie suhete tegelikule potentsiaalile," nentis ta.

"Mul on kavas külastada Tapa sõjaväebaasi ja kohtuda Prantsuse sõduritega. Aprillist alates on meie sõdurid saanud osaleda paljudel NATO treeningutel ja õppustel. Koostegutsemisvõime parandamine on vägede paigutamise juures oluline eesmärk ja Eesti pakub selleks väga head võimalust. Meie vägede osalemine on seega ühtaegu kasulik ja vajalik, arvestades seda, et Euroopa piiride stabiilsus on kõikuma löönud. See ongi meie osalemise idee: tegutseme vajaduse piires, olemata sealjuures naiivsed," rääkis Philippe.

Prantsuse peaministriga on visiidil Eestisse kaasas ka EL-i asjade minister Nathalie Loiseau ja digiasjade riigisekretär Mounir Mahjoubi.