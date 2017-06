Eesti Pank laseb käibele uue kaheeurose mündi

Eesti Pank laseb esmaspäeval käibele erikujundusega kaheeurose mälestusmündi, mis on pühendatud Eesti iseseisvumisele eelnenud sündmustele.

Eesti iseseisvumisele eelnenud sündmustele pühendatud kaheeurosel mündil on kujutatud tammelehed ja raagus tammeoksad ning looklevlõikes tammetüvi.

Looklev tammepuu sümboliseerib Eesti teed iseseisvusele, raagus tammeoksad viitavad 1917. aastale ning tammelehed sümboliseerivad tugevust, saavutusi ja pikaealisust.

Tammelehed on kujutatud ka Eesti Vabariigi suurel riigivapil. Mündi on kujundanud Jaan Meristo.

Kaheeurone mälestusmünt on erikujundusega käibemünt, mille ühine külg on tavapärane, kuid rahvuslikul küljel on teemakohane erikujundus.

Mündi tiraaž on 1,5 miljonit. Sellest 10 000 münti on pakendatud meenetootena mündikaardiks, mille hind on seitse eurot.

Mündid on vermitud Leedu Rahapajas ja mündikaardid on valmistanud Poola ettevõte Kurowski Group Sp. z o.o.

26. juunil 1917 ilmus Tallinna Teatajas määrus kubermangu maanõukogu valimise asjas, mis sätestas Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu ehk Maapäeva valimise korra, olulised kuupäevad ja muud üksikasjad.

"Maapäeva valimised ja Maapäeva otsused olid eeldus selleks, et Eesti sai 24. veebruaril 1918 iseseisvaks vabariigiks. Mündi esitlemisega 26. juunil ühendame sümboolselt eri põlvkonnad, ajaloo ja tänapäeva – täpselt nii, nagu teeb seda ka mälestusmündi rahvusliku külje kujundus," ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.

Eesti Pank hakkab münte pankadele väljastama alates esmaspäevast ning pärast seda kuupäeva jõuavad mündid jaekaubanduse kaudu ka ringlusse.