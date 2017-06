Veel üks uuring ennustab Keskerakonna edu kohalikel valimistel

Keskerakonna poolt hääletaks kohalikel valimistel üle-riiklikult 27 protsenti, valimisliitude ja üksikkandidaatide poolt annaks hääle 25 protsenti vastanutest, selgus küsitluse tulemustest.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voogil tõdes Postimehes, et kohalike valimiste eel on Keskerakonna toetus taastunud ja praegused erakondade eelistajate proportsioonid on ligilähedased aasta alguse seisuga.

Uuringu tulemuste kohaselt järgnevad üleriigiliselt Keskerakonnale Reformierakond 19 protsendi, Sotsiaaldemokraatlik Erkond (SDE) 11 protsendi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) üheksa protsendi ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) viie protsendiga.

Tallinnas juhib Keskerakond ülivõimsalt 44 protsendiga, järgnevad Reformierakond 15, valimiliidud või üksikkandidaadid 12, sotsiaaldemokraadid 11, EKRE üheksa ja IRL viie protsendiga.

Eestlastest toetab valimisliite ja üksikkandidaate 32 protsenti, Reformierakonda 24, EKRE-t 14, SDE-d 11, Keskerakonda kaheksa ja IRL-i seitse protsenti. Muukeelsetest toetab Keskerakonda 68, SDE-d 11, valimisliite ja üksikkandidaate üheksa ning Reformierakonda kaheksa protsenti vastanutest, teised erakonnad venekeelsetelt toetust ei saaks.

Uuringufirma Kantar Emor 9.-16. juunini veebi-intervjuude teel tehtud küsitluses osales 1330 alalist elanikku vanuses 16-74 aastat.