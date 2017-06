Tsahkna ja Mihkelson astuvad IRL-ist välja

Mõlemad kuuluvad praegu riigikogu IRL-i fraktsiooni, kus on 14 liiget. Tsahkna on erakonna endine esimees, Mihkelson juhib riigikogu väliskomisjoni tööd.

Viimasel IRL-i suurkogul kumbki meestest IRL-i juhtorganitesse ei kandideerinud, sest olid pettunud partei tahtmatuses erakonna põhikirja muutes avatumaks muutuda.

Eelseisvatel kohalikel valimistel kumbki poliitikutest ei kandideeri, riigikogus asuvad nad n-ö aknaalusteks.

Tsahkna jõudis IRL-is olla alates 2000. aasta augustist ja Mihkelson 2001. aasta detsembrist.

Margus Tsahkna ütles otsust teatavaks tehes, et sisemise otsuse erakonnast lahkuda langetas ta juba siis, kui erakonna juhtkond kevadel tema ettepanekud erakonda avatumaks ja kaasaegsemaks muuta maha hääletas.

"Leian, et pärast erakonnast lahkumist ei ole sobilik oma vana erakonda kritiseerida. See ei muuda midagi ja on pigem väiklane. Kõik need asjad, mis mind on häirinud, on avalikult varasemalt korduvalt välja öeldud ja ka meedias palju tähelepanu saanud," märkis Tsahkna, kes lubas pühenduda tööle riigikogus uude erakonda astumata.

Marko Mihkelson ütles, et IRL ei ole kahjuks enam see poliitiline jõud, kelle seisukohad ühtiksid tema vaadetega tänasele Eestile ja meie tulevikule.

"Eestil on olnud viimastel aegadel tuntav visioonipõud. Oleme olnud kehvapoolsed unistajad. Sama on juhtunud ka IRLis. Selle asemel, et ajaga sammu pidada või veelgi enam - martlaarilikult julgelt tulevikku rühkides ühiskonda positiivselt innustada, on valitud pigem tupiktee ehk EKRE Light," kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias.