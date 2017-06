Politico paigutab Eesti Brexiti kõnelustel oluliste osalejate hulka

Eesti on Politico hinnangul mõjukate hulgas Brexiti-kõnelustel nii Brüsselis kui ka Londonis, hindab Politico.

Maatriksit saab vaadata siit.

Kõige mõjuvõimsamad Londonis on Briti peaminister Theresa May, Briti parlamendi ülemkoda ja Iiri lojalistide Demokraatlik Unionistide partei, mille toetusest sõltub May konservatiivide valitsuse püsimine.

Välismaalastest on Londonis mõjukaimad Saksa kantsler Angela Merkel, Prantsuse president Emmanuel Macron ja Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier.

Brüsseli kontekstis hindab Politico kõige mõjukamateks kantsler Merkelit ja Euroopa Parlamenti, kellele järgnevad peaminister May, esiläbirääkija Barnier ja tema asetäitja Sabine Weyand.

Eestit hindab Politico Brüsselis mõjukamaks kui Londonis, kuid mõlemas on peatne eesistujariik diagrammil olulisemate tegijate sektoris.

Briti poliitikute ja Euroopa Liidu tippametnike ja juba nimetatu valitsusjuhtide kõrval mahuvad maatriksisse veel neli Saksa ja kolm Hispaania, kaks Itaalia ja Prantsusmaa poliitilist tegijat, Iiirmaa peaminister ja USA kodakondusega meediaärimees Ruper Murdoch, keda hinnatakse Brexiti kõneluste kontekstis üheks kõige mõjukamaks Londonis.

Eesti on 1. juulist kuni 31. detsembrini Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, juhtides riikide valitsuste liikmetest koosnevate nõukogude tööd ning ka Brexiti seisukohast olulisi riikidevahelisi töögruppe. Samal perioodil peaks toimuma läbirääkimised kõige olulisemate punktide üle Ühendkunigriigi Euroopa Liidust lahkumise tingimustes.