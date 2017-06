Seeder: ju Tsahkna ja Mihkelson pettusid enda tehtud valikutes

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir Valdor Seeder ütles, et Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni erakonnast lahkumise üks põhjus on pettumine omaenda juhtimise all tehtud otsustes.

"Inimesed on oma otsustes vabad ja vabatahtlikult teevad poliitikat. Kui neil ei ole piisavalt usku, et nad suudavad just selles erakonnas maksimaalselt ennast realiseerida, panustada, siis on õige ja aus nii nende suhtes kui ka erakonna suhtes, et nad sellest erakonnast lahkuvad. Kui nad on jõudnud sellisele arusaamisele, siis ma arvan, et see on õige otsus," kommenteeris Seeder ERR-ile.

"Ma arvan, et see on olnud pikem protsess. Nad on mõnda aega olnud suhteliselt passiivsed liikmed," lisas ta.

Seeder arvas, et ju siis need valikud, mis Tsahkna juhtimise all tehti ei viinud sellise tulemuseni nagu ta ise ootas ja nagu erakonnas oodati. "Ja nagu ka laiem avalikkus ootas. See koalitsiooni moodustamine Keskerakonnaga sellise koalitsioonilepingu alusel möödunud aastal ei toonud seda pööret ja edu, mida võib-olla tema erakonna esimehena ootas," sõnas Seeder.

"Ju need valikud ja otsused, mida nad (Tsahkna ja Mihkelson) erakonna juhtidena tegid, ei viinud selliste tulemusteni ja eks ilmselt on pettumus neil endilgi, eelkõige võib-olla enda valikute osas. Oli ju Margus esimees ja Marko Mihkelson aseesimees, kui neid valikuid tehtud," ütles ta veel.

Marko Mihkelson tõi lahkumise põhjusena välja visioonipõua IRL-is ja selle, et parteist on saanud EKRE light (pehmem versioon EKRE-st - toim.).

"Kindlasti ei ole tegemist EKRE lightiga, vaid on täiesti iseseisev erakond, kellel on teatud valdkondades olulised erinevused võrreldes EKRE poliitikaga, samas, loomulikult on meil EKRE-ga kokkupuutepunkte ja võimalik EKRE-ga ka koostööd teha Eesti poliitilisel maastikul.

"Võib-olla Marko Mihkelson ongi olnud rohkem liberaalse maailmavaatega inimene. Ma usun, et tema olemasolek konservatiivses erakonnas on olnud kogu aeg, ma usun, et ka tema enda jaoks keeruline protsess," kommenteeris Seeder veel.

