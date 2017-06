Metsaettevõtja: võiks kaaluda lepavõsa kasutusele võttu põlevkivi kõrval

"Kuskil 30 miljonit tihumeetrit lepa puisteid on Eestis. See on väga suur kogus ning tekkinud sellepärast, et peale kolhooside ja sovhooside lõppu tohutult palju maad jäi seisma," rääkis Erik ERR-i raadiouudistele.

Tema sõnul on lepa eluiga väga lühike, näiteks halli lepa füüsiline vanus on 50 aasta kanti ja siis see mädaneb ära.

"Minu mõistus ei võta, miks seda ei võiks panna Narvas põlevkivi asemel," nentis ta ja lisas, et kuigi vastuseis puitküttele on tugev, siis ei vasta tõele väide, et kui puiduga kütta, hakkab hind hullult tõusma.

"Vastuseis puitküttele on tugev, kuna tuuleenergiamehed kardavad igasuguste toetuste pärast, küttemehed kardavad, et hind tõuseb, kuna ei saa ilma rahata puitu kätte. Ma ei mõista ka nö roheliste aktivistide vastuseisu, et põlvkivi võib põletada aga puitu ei või," märkis Erik.

Samas on riigimetsas tehtud korralikult tööd ja võsastunud lepikut on vähe, põhiline osa on ikka erametsades.

"Kui see ära raiuda, mis siis juhtub - mitte midagi ei juhtu. Kasvab uus," kinnitas ta.