Kohli mälestustseremoonia nurjab eurovolinike osaluse laulupeol

"Mitmed kolleegiumi liikmed plaanisid jääda nii laulu- kui tantsupeole," tunnistas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile. Kuid seoses laupäevase tseremooniaga Euroopa Parlamendis lahkuvad volinikud Tallinnast.

Euroopa Komisjoni 28 liiget eesotsas Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ning samuti Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk külastavad neljapäeval ja reedel Tallinna, et osaleda Eesti Euroopa Liidu Nõukogu avamisüritustel.

Laupäeval, 1. juulil toimub Prantsusmaal Strasbourgis asuvas Euroopa Parlamendi hoones Saksamaa endise liidukantsleri Kohli mälestustseremoonia, kus osalevad Euroopa riigijuhid ja endised liidrid. Tseremooniale läheb ka peaminister Jüri Ratas.

Pühapäeval peetavale laulupeole kavatseb BNS-i andmeil siiski tulla Euroopa Komisjoni eestlasest liige Andrus Ansip.

16. juunil 87-aastasena surnud Kohli peetakse Saksa taasühendamise isaks ning võtmetähtsusega inimeseks Euroopa integratsioonis. Kohl on üks kolmest inimesest, kellele on antud Euroopa aukodaniku tiitel. Teised kaks on Jean Monnet ja Jacques Delors.