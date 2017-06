Pevkur: IRL-i väärtuskonflikt pidi varem või hiljem jõudma kulminatsioonini

"Mehine samm Mihkelsonilt ja Tsahknalt - esimesed mehed, kes ei olnud nõus enam kõrvale vaatama. IRL-i sisene väärtuskonflikt pidi varem või hiljem saama kulminatsiooni, sest ükski tõsiseltvõetav isamaalane ei saa nõustuda sellega, mida Keskerakonna valitsemisajal püütakse meile uue normaalsusena näidata," kommenteeris Pevkur sotsiaalmeedias.

"Kõik prognoosid näitavad, et poliitsuvi tuleb äikeseline - Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumine on alles algus. Keskerakonnas paistab ka jaanirahu olevat läbi saanud," lisas ta.

EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison märkis, et EL-i eesistumine võib nüüd alata vasakvalitsuse lagunemisega. "IRL on lõplikult hauas. Mihkelsoni-Tsahkna lahkumine on kui kirstunael," märkis Madison sotsiaalmeedias.