Sibula sõnul tuli Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumine üllatusena

"See on meie jaoks sama värske ja üllatav," ütles Sibul esmaspäeval BNS-ile kommenteerides erakonna endise esimehe ja ekskaitseminsiter Margus Tsahkna ja riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni lahkumisteadet.

"See tuli läbi meedia, ega nad meid ei teavitanud. Nad otsustasid erakonda läbi avalikkuse ja meedia teavitada," lisas Sibul.

Nii Tsahkna kui ka Mihkelson jätkavad riigikogus parteitutena ja lubavad tänavustel kohalikel valimistel mitte kandideerida.

Mihkelson kinnitas oma teates ka soovi jätkata väliskomisjoni esimehena.

Sibula hinnangul IRL kahe lahkuja suhtes rutakalt otsuseid tegema ei hakka.

"Eks istungitevahelisel perioodil nagunii iga saadik teeb ja toimetab nii nagu õigeks peab. Eks siis, kui parlament tööle hakkab, peame neid asju arutama," rääkis Sibul.

Kommenteerides Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumisotsuse põhjuseid, leidis Sibul olevat need üllatavad.

"See on selles mõttes üllatav, et kui me vaatame siis need olid ju inimesed, kes olid kuni 13. maini, erakonna suurkoguni, erakonna kaks tippjuhti, kelle eestvedamisel on ju toimunud kõik muudatused, mis IRL-is on viimasel ajal toimunud. Selles mõttes öelda, et viimase pooleteist kuuga on midagi katastroofiliselt muutunud - mina seda sellisel kujul ei tunneta. Selles mõttes on emotsioon üllatav, et nad sellise otsuse tegid - inimesed, kes on erakonnas väga kaua olnud ja nagu ma ütlesin, olid veel poolteist kuud tagasi erakonna tippjuhid," leidis IRL-i juhatuse liige.

"Kui vaatame, mis IRL-iga on toimunud, siis viimased kaks aastat on Margus (Tsahkna) seda juhtinud ja vahepeal on toimunud koalitsioonimuudatus ja ju siis need eesmärgid, mis juhtidel toona olid, ei realiseerunud ja ollakse nendes tulemustes pettunud. Ei oska muud moodi seda kuidagi kommenteerida," rääkis Sibul.