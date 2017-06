Lumi: lahkujate arv näitab, et IRL-i tulevik on tume

Poliitikavaatleja Ott Lumi kommenteeris Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni lahkumist IRL-ist ja prognoosis, et erakonna tulevik on tume.

Lumi rääkis ERR-i raadiouudistele, et häda on selles, et enne Tsahknat ja Mihkelsoni on olnud lahkujaid veelgi.

"Hiljaaegu läks Aaviksoo, on läinud Pakosta. Neid inimesi on omajagu, kes on läinud. See näitab, et erakonna tulevik on suhteliselt tume," rääkis Lumi.

"Me praegu näeme, et uus esimees pingutab kõvasti ja ma kujutan ette, et tal on ikkagi mingi šanss olemas, seda erakonda tüürida. Aga võttes arvesse, et Marko Mihkelson oli selle erakonna kõige progressiivsem ja positiivne poliitik. Tema kaotus on päris tõsine hoop erakonnale," lisas Lumi.

"IRL-i põhiprobleem on olnud jätkuvalt maailmavaateline segadus. Seda enam, kui EKRE ja Vabaerakond on pakkumas alternatiivi. Üha enam on küsimus üleval, et mis on see IRL-i originaalne idee," sõnas Lumi veel.

Tulevikku ennustades prognoosis Lumi, et isegi kui IRL lahustub, siis IRL-i inimesed Eesti poliitikast ei kao. Lumi ei usu, et erakonna tervikuna võiks alla neelata näiteks EKRE, palju realistlikumaks peab ta seda, et erakonna erinevad liikmed jagunevad Reformierakonna ja Vabaerakonna vahel.