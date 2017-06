Õppelaenu ülempiir jääb uuel õppeaastal ilmselt samaks

Valitsus kehtestab igal aastal hiljemalt 1. juuliks riigi tagatud õppelaenu maksimummäära õppeaastas. Lõppenud õppeaastal oli selleks 1920 eurot ning haridusministeeriumi ettepanekul võiks summa jääda samaks ka tuleval õppeaastal.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on õppelaenu võtjate osakaal viimastel aastatel vähenenud. Veel 2010/2011. õppeaastal kasutas seda võimalust 21 protsenti õppelaenuõiguslikest tudengitest, nüüd on aga laenuvõtjate arv aasta-aastalt väiksemaks jäänud ja lõppenud õppeaastal oli neid vaid kuus protsenti.

Prognoosi järgi võetakse eeloleval õppeaastal õppelaenu velgi vähem.

"Alates 2009/2010 õppeaastast laenuvõtjate osakaalu langus on tulenenud peamiselt sellest, et alates 1. juulist 2009 ei võetud enam vastu uusi taotlusi õppelaenu kustutamise kohta avaliku sektori töötajatelt ja alla viieaastast last kasvatavatelt vanematelt. Sellest võib järeldada, et märkimisväärne osa õppelaenu võtjatest võttis seni laenu arvestusega, et ei pea seda ise tagasi maksma," seisab eelnõu seletuskirjas.

Lisaks ei pea täiskoormusega õppijad maksma õppemaksu ning lisandunud on vajaduspõhised õppetoetused ja tulemuspõhised stipendiumid. Ka käiakse õpingute kõrvalt sageli tööl.

Eelnõu koostamisel küsis ministeerium arvamust ka rahandusministeeriumilt, pankadelt ja üliõpilaskondade liidult.

Rahandusministeerium tegi ettepaneku kehtestada maksimummääraks 2000 eurot, viidates tarbimiskulude suurenemisele.

Üliõpilaskondade liit soovitas maksimummäära tõsta 2311 euroni, SEB Pank 3200 euroni, Swedbank tegi aga ettepaneku senine määr muutmata jätta.

Haridusministeerium otsustas, et õppelaenu maksimummäära tõstmine ei ole põhjendatud, sest täiskoormuses õppimine on tasuta ning ka õppetoetuste ja stipendiumite süsteem on muutunud.