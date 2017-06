Davis tahab ELis viibivate brittide tervisekindlustuse säilimist

Brexiti-minister rääkis BBC-le antud intervjuus selle plaani mõningatest detailidest. Esimesena nimetas ta Theresa May 15-leheküljelisest plaanist tasuta tervishoiuteenust Briti turistidele, kui nad on puhkusel ELi riikides.

Davis tahab, et EL jätkaks praeguse Euroopa tervishoiukindlustuse kaardi süsteemiga. Kui Brüssel keeldub, moodustab valitsus vastava fondi, lubas Davis. Kriitikud arvavad, et Davis kahjustas selle lubadusega oma positsiooni läbirääkimistel.

Liberaaldemokraadist parlamendisaadik Tom Brake ütles, et see näitab, kui meeleheitel valitsus on. Ta märkis, et valitsus ei ole Brexitit korralikult ette valmistanud ja laseb nüüd maksumaksjatel see kinni maksta. Brake'i sõnul on David Davis umbes sama enesekindel nagu purjus köietantsija, aga kui ta alla sajab, kannatab terve riik.

Kriminaalide kohta teatas Davis, et ELi kodanikud peavad läbima kriminaalse taustakontrolli, kui taotlevad alatiseks Suurbritanniasse jäämist. Ta lubas, et igaüks, keda peetakse soovimatuks, saadetakse välja. Nagu ta ütles, on kriminaalide väljasaatmine pärast Brexitit üldsuse heaolu arvestades parem kui hakata tõestama, et nad ohustavad tõsiselt ühiskonna põhihuve, nagu praegune ELi direktiiv nõuab.

Veel rääkis Davis valitsuse niinimetatud juriidilisest punasest joonest, mis puudutab migrantide õigusi. Ta ütles, et Euroopa kohtul ei saa olema Ühendkuningriigis elavate euroliidu kodanike üle pärast Brexitit mingit jurisdiktsiooni. Kuid ta möönas, et kõne alla võivad tulla teatud laadi üleminekukorraldused.

Arvatakse ka, et täielikku kontrolli migratsiooni üle ei pruugita kohe saavutada, ning oletatakse isegi, et mingis vormis võib vaba liikumine jätkuda. Seda võidakse nimetada muudmoodi, aga nimel polegi tähtsust. Leiboristide esindaja sõnul on tähtis seada esikohale töökohad ja majandus.