USA ülemkohus taaskehtestas osa Trumpi reisikeelust

Täpsemalt kitsendas ülemkohus madalama astme kohtute otsuseid ning nõustus arutama Trumpi administratsiooni poolt esitatud edasikaebusi, vahendas Reuters.

Ülemkohus hakkab Trumpi ametiaja alguse üheks peamiseks poliitiliseks sammuks peetud reisikeelu seaduslikkust arutama oma järgmisel istungjärgul, mis algab oktoobris.

Ülemkohus tuli ka vastu administratsiooni erakorralisele taotlusele panna 6. märtsil tehtud presidendi uuendatud täidesaatev määrus kehtima koheselt ehk samal ajal, kui selle üle alles kohtus vaieldakse. Samuti lubas ülemkohus taaskehtestada osaliselt 120 päeva pikkune keelu, mille kohaselt ei tohi sellel ajal põgenikud USA-sse siseneda.

Ülemkohus ei luba valitsusel keeldu rakendada nende välismaalaste osas, kes suudavad "usutavalt näidata, et neil on heauskne suhe Ühendriikides oleva isiku või organisatsiooniga", öeldi otsuses.

Trump ütles möödunud nädalal, et keeld jõustub 72 tundi pärast kohtult heakskiidu saamist.

President kehtestas algse reisikeelu jaanuaris määrusega, mis keelas seitsme riigi kodanikel 90 päevaks Ühendriikidesse sisenemise ja peatas 120 päevaks põgenikeprogrammi. Kohtud blokeerisid määruse.

Märtsis andis Trumpi välja uuendatud määruse, mis pidanuks pisut muudetud kujul asendama föderaalkohtus blokeeritud esialgset korraldust.

Uus määrus keelab keelab põgenike vastuvõtmise 120 päevaks ja peatab 90 päevaks viisade väljastamise Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni kodanikele. Uuest määrusest jäi välja Iraak.

Valitsuse hinnangul oli keeld vajalik, et Washington saaks üle vaadata taustakontrolli menetluse, mille läbimisel väljastatakse kõnealuse kuue riigi kodanikele viisasid. Ülevaatamine peaks lõppema enne 2. oktoobrit ehk päeva, mil ülemkohtunikud saavad alustada hagi osapoolte ärakuulamist.

Ülemkohus hakkab arutama geipaari kaebust uskliku pagari vastu

USA ülemkohus võttis esmaspäeval oma puhkusele eelneval viimasel avalikul istungil menetlusse uue juhtumi, kus on taas vastamisi geiõigusi ja religiooni puudutavad teemad.

Kohus peab nüüd andma hinnangu, kas Colorado pagaril on õigus oma usulistele tõekspidamistele viidates keelduda pulmatordi tegemisest geipaarile, vahendas AP.

Sarnaseid juhtumeid, kus tuleb leida tasakaal religioossete õiguste ja seadusest tuleneva geide võrdse kohtlemise vahel, on viimasel ajal USA kohtutesse jõudnud mitmeid.

Juhtumi menetlusse võtmine näitab analüütikute hinnangul seda, et ülemkohtu konservatiivsema taustaga kohtunikud on asunud nimetatud teemadega aktiivsemalt tegelema ning tunnevad end nüüd kindlamalt pärast seda, kui Trump nimetas ametisse samuti konservatiivide hulka kuuluva ülemkohtuniku Neil Gorsuchi.

Arkansase juhtumis asus ülemkohus geipaaride poolele

Ülemkohus andis samas õiguse samasoolistele paaridele, kes kaebasid Arkansase osariigi sünnitunnistuste vorm diskrimineerib neid.

Arkansases seni kehtinud seaduse kohaselt pidid lesbidest paarid hankima kohtult eraldi sertifikaadi, et neid mõlemaid nende laste sünnitunnistustel vanematena märgitaks. Sellele seisukohale oli varem jäänud ka osariigi ülemkohus.

USA ülemkohus aga andis nüüd hinnangu, mis Arkansase ülemkohtu otsuse ümber lükkas.

Arkansases on tavapärane, et naise meessoost abikaasa märgitakse soovi korral lapse isaks ka siis, kui ta ei ole lapse bioloogiline isa. Samasoolised paarid aga soovivad, et samasugune eeldus kehtiks ka naiste kohta, kelle naissoost abikaasa lapse sünnitab.