May: soovin EL-i kodanike jäämist Ühendkuningriiki

Briti peaminister Theresa May lubas esmaspäeval kaitsta Ühendkuningriigis elavate Euroopa Liidu kodanike õigusi ja soovib, et nad jääksid riiki.

Ühendkuningriigis elava 3,2 miljoni EL-i kodaniku tulevik sattus küsimärgi alla mullu toimunud referendumiga, milles britid soovisid Ühendkuningriigi lahkumist EL-ist.

May esitas valitsuse plaani põhimõtted Euroopa liidritele möödunud nädalal Brüsselis toimunud tippkohtumisel. London pidas plaani esitamist hea tahte avalduseks, kuid teised liidrid pidasid neid ebapiisavateks ja hägusteks.

Esmaspäeval avaldas Briti valitsus 17-leheküljelise dokumendi, milles kirjutatakse põhimõtted lahti üksikasjalikumalt. Muu hulgas kajastatakse dokumendis ka EL-i kodanike pereliikmete õigused.

"Tean, et on teatud ärevus selle ümber, et mis saab EL-i kodanikega hetkel, mil lahkume EL-ist," lausus May parlamendiistungil.

"Täna soovin selle ärevuse lõplikult maandada. Tahan täielikult kinnitada, et nende plaanide alusel ei paluta ühelgi praegu Ühendkuningriigis seaduslikult elaval EL-i kodanikul lahkuda hetkel, mil Ühendkuningriik lahkub EL-ist," lausus May.

May kinnitas esmaspäeval, et Ühendkuningriik ei kavatse aktsepteerida Euroopa Kohtu järelevalveõigust kodanike õiguste üle, öeldes, et see õigus peaks jääma Briti kohtutele.

"See on õiglane ja tõsine pakkumine," lausus May.

Samas rõhutas ta, et pakkumine sõltub sellest, kas EL teeb kodanike õiguste küsimuses Londonile samaväärse vastupakkumise EL-is elavate briti kodanike osas.