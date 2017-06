Saartele veeti umbes 78 000 reisijat ja 29 000 sõidukit

Laevadega veeti üle mere enam kui 78 000 reisijat ja ligi 29 000 sõidukit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suursaarte ja mandri vahel sõitis jaaninädalal parvlaevadega kokku 78 201 reisijat ja 28 731 sõidukit, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga vastavalt kolm ja üheksa protsenti enam (2016. aastal teenindati 75 841 reisijat ja 26 354 sõidukit).

Seejuures Virtsu-Kuivastu liinil teenindati jaaninädalal 57 078 reisijat ja 21 137 sõidukit, Rohuküla-Heltermaa liinil aga 21 123 reisijat ja 7 594 sõidukit.

Kui aga võrrelda kolme päeva (ehk 22.06, 23.06, 26.06 eelmisel aastal ja 22.06, 23.06 ja 25.06 käesoleval aastal), siis on arvud järgmised:

* kokku teenindati 46 309 reisijat ja 15 694 sõidukit, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga vastavalt 13 ja 20 protsenti enam (2016. aastal teenindati kolme päevaga 41 134 reisijat ja 13 090 sõidukit);

* kolme päevaga teenindati Virtsu-Kuivastu liinil 33 619 reisijat ja 11 507 sõidukit, Rohuküla-Heltermaa liinil aga 12 690 reisijat ja 4 187 sõidukit. 2016. aastal vastavalt Virtsu-Kuivastu liinil 30 550 reisijat ja 10 166 sõidukit, Rohuküla-Heltermaa liinil aga 10 584 reisijat ja 2 924 sõidukit.

Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad sai tänavu Kuivastu-Virtsu liinil kasutada kolme suurt laeva.

Kolmas laev tegi mandri ja Muhu vahel koguni 16 lisareisi.

Järgmiste jaanide ajal aga Saaremaa suunal sellist üleveovõimekust paraku enam pole.

"Varasemate perioodide statistika näitab küll, et on toimunud 10-15 protsendiline tõus nii reisijate kui sõidukite mahtudes. Sel aastal tõesti oli unikaalne olukord, et meil oli kasutada kolm suurt laeva. Hiiumaa läheb septembri lõpus tagasi oma omanikele. Mis tulevikku puudutab, siis me kindlasti vaatame tähelepanelikult trende ja kui praegune kasv jätkub ka järgneval aastal, siis sellised pikaajalised plaanid ja strateegilised otsused, et kas laevu on juurde vaja... need tuleb siis ühel hetkel ära teha!" rääkis TS Laevade juhatuse liige Mart Loik.