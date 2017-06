Politsei: pühad möödusid võrdlemisi rahulikult

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Valdo Põdra sõnul olid pikad jaanipühad mõne mööndusega sarnased tavapärastele nädalavahetustele.

"Suur osa väljakutsetest olid seotud eelkõige joobes inimestega, kes olid juba minetanud võime sõnade abil konflikte ära hoida ning paraku lasti käiku rusikad või esimesena kätte juhtuvad esemed. Saime ka rohkelt teateid purjus inimestest, kes rikkusid avalikku korda. Mitmel juhul aitasime koju või viisime kainestusmajja inimesi, kes lärmasid või laulsid ajal, kui paljud proovisid magada," rääkis operatiivjuht. "Enamik inimesi pidas pidu kõige paremal viisil ehk operatiivteenistusi kaasamata."

Põdra sõnul on pikad pühad igal aastal politseinike jaoks üsna töiseid. "Järjest rohkem inimesi saab aru, et nemad ise saavad muuta jaanipäeva turvaliseks. Paljud pidutsejad jälgisid, et sõbrad ja lähedased ei satuks õnnetusse ja jõuaksid turvaliselt ööbimiskohta. Tänu inimeste tähelepanelikkusele ja hoolivusele jäid kümned õnnetused ja konfliktid olemata,“ sõnas Põder, kes tänas ka selgeid grupijuhte ja teomeetri lubadustest kinni pidavaid inimesi.

Roolist kõrvaldati rohkem kui sada joobes juhti. "Mind teeb nukraks, et jätkuvalt leidub kümneid ja kümneid inimesi, kes oma teadmatuse või ükskõiksusega meid kõiki ohtu seavad. Ükski sõit ei ole nii tähtis, et joobes juht peaks roolis istuma. Ma ei ole oma teenistusaja jooksul kohanud inimest, kes oleks öelnud pärast kellegi vigaseks või surnuks sõitmist, et see pidu oli seda väärt," ütles Põder.

Operatiivjuht lisas, et kui on vaja kuhugi kiiresti edasi liikuda, siis selleks saab alati kasutada taksot, ühistransporti või kainet sõpra. Joobes juhid põhjustasid kaks inimkannatanuga õnnetust.

Pühade kõige raskem kuritegu pandi toime 24. juunil Narvas, kus tapeti 40-aastane mees. Korrakaitsjad pidasid kahtlustatava kinni. Kolmel päeval alustati kehalise väärkohtlemise tõttu kokku 23 kriminaalmenetlust.

Jaanipühade ajal löödi ka politseinikku. See juhtus, kui 23. juuni õhtul Harjumaal Keila-Ääsmäe teel kraavi sõitnud auto arvatav juht muutus agressiivseks, osutas kinnipidamisel vastupanu ja lõi politseinikku. Sündmuskohalt lahkuda üritanud noormehel tuvastati joove.

Pikkade pühade ajal sai liiklusõnnetustes viga viis inimest. Kahjuks kaotas traagilise õnnetuse tagajärjel elu 16-aastane noormees.